LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos in DIRETTA: Bolshunov domina. Dietro alla Russia c’è De Fabiani, quinto! Bis di Brennan tra le donne (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42: Si chiude qui il nostro racconto delle gare distance di Davos. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di sci di fondo e buona domenica! 14.41: Altri tre azzurri a punti: Salvadori ha chiuso con un buon 18mo posto, Graz si è piazzato al 26mo posto e Gardener 29mo. Daprà ha chiuso al 43mo posto 14.39: Vince dunque Bolshunov che mantiene il pronostico e batte i compagni di squadra Melnichenko, secondo e Maltsev, terzo. Il russo Melnichenko è quarto, quinto l’azzurro De Fabiani, sesto il britannico Musgrave poi i francesi Parisse e Manificat e i russi Spitsov e Chervotkin 14.38: Si chiude con l’atteso dominio russo la 15 km a tecnica libera di Davos: quattro russi nei primi quattro posti, sei nei primi ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42: Si chiude qui il nostro racconto delle gare distance di. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di sci die buona domenica! 14.41: Altri tre azzurri a punti: Salvadori ha chiuso con un buon 18mo posto, Graz si è piazzato al 26mo posto e Gardener 29mo. Daprà ha chiuso al 43mo posto 14.39: Vince dunqueche mantiene il pronostico e batte i compagni di squadra Melnichenko, secondo e Maltsev, terzo. Il russo Melnichenko è quarto, quinto l’azzurro De, sesto il britannico Musgrave poi i francesi Parisse e Manificat e i russi Spitsov e Chervotkin 14.38: Si chiude con l’atteso dominio russo la 15 km a tecnica libera di: quattro russi nei primi quattro posti, sei nei primi ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: incredibile vittoria di Cater. Dominik Paris 10°: “Attacco in Val… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: tutto pronto per la gara, Dominik Paris vuole fare sul serio! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: sorpresa Striedinger, Dominik Paris vicino al podio! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: sorpresa Striedinger, Dominik Paris vicino al podio! - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Dalle 12 #live #SerieA #PremierLeague #Bundesliga… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: tutto pronto per la gara, Dominik Paris vuole fare sul serio! OA Sport courchevel gigante Le parole delle azzurre Sul rinvio del secondo gigante di Courchevel si sono soffermate le azzurre in gara, queste le considerazioni di Federica Brignone: ' non me l'aspettavo, però visto che c'è la . LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: incredibile vittoria di Cater, Dominik Paris vicino al podio! 12.15 La gara dovrebbe riprendere tra pochi minuti. 12.10 E’ giunta una motoslitta per portare via dal tracciato il povero Alexander e fornire tutte le cure necessarie allo sfor ... Le parole delle azzurre Sul rinvio del secondo gigante di Courchevel si sono soffermate le azzurre in gara, queste le considerazioni di Federica Brignone: ' non me l'aspettavo, però visto che c'è la .12.15 La gara dovrebbe riprendere tra pochi minuti. 12.10 E’ giunta una motoslitta per portare via dal tracciato il povero Alexander e fornire tutte le cure necessarie allo sfor ...