LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: tutto pronto per la gara, Dominik Paris vuole fare sul serio! (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Sulla celebre Oreiller-Killy vedremo chi sarà il primo vincitore in Discesa in questa stagione. Come si è visto ieri non mancherà l’equilibrio, con un parterre di protagonisti che vogliono la vittoria 10.03 Dopo il superG disputato ieri, tornano in azione gli Uomini-Jet, che sono alle prese con il primo weekend dedicato alla velocità di questa annata 10.00 Buongiorno e benvenuti in Val d’Isere, tra 30 minuti prenderà il via la Discesa maschile! LA START-LIST DELLA Discesa DI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE La DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino L’Italia cerca l’erede di Dominik Paris – I precedenti dell’Italia in Val ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 Sulla celebre Oreiller-Killy vedremo chi sarà il primo vincitore inin questa stagione. Come si è visto ieri non mancherà l’equilibrio, con un parterre di protagonisti che vogliono la vittoria 10.03 Dopo il superG disputato ieri, tornano in azione gli Uomini-Jet, che sono alle prese con il primo weekend dedicato alla velocità di questa annata 10.00 Buongiorno e benvenuti in Val, tra 30 minuti prenderà il via lamaschile! LA START-LIST DELLADI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE Ladel Gigante femminile di sciL’Italia cerca l’erede di– I precedenti dell’Italia in Val ...

