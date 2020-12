LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: incredibile vittoria di Cater, Dominik Paris vicino al podio! (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE 12.37 E’ appena arrivato al traguardo anche Guglielmo Bosca che he chiuso la sua prova in 37ma posizione. 12.36 L’ultimo azzurro in gara sarà Gugliemo Bosca con il pettorale numero 55. 12.34 Ripresa la gara. 12.30 Caduto Serger: gara interrotta. 12.27 Lo sloveno beffa tutti e vola in testa con 22 centesimi di vantaggio su Striedinger!!! Un gran numero del 28enne nativo di Celje! 12.25 incredibileEEEEE LO SLOVENO MARTIN Cater VOLA IN TESTAAAA CON IL PETTORALE 41!!!!!! 12.24 Male anche Davide Cazzaniga che al momento è 37° a 2.73 da Striedinger. 12.22 Niente da fare per Riccardo Tonetti che chiude la sua prova in 34ma piazza con 2.57 di ritardo dal leader. 12.17 Ripartita la gara a breve sarà il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE 12.37 E’ appena arrivato al traguardo anche Guglielmo Bosca che he chiuso la sua prova in 37ma posizione. 12.36 L’ultimo azzurro in gara sarà Gugliemo Bosca con il pettorale numero 55. 12.34 Ripresa la gara. 12.30 Caduto Serger: gara interrotta. 12.27 Lo sloveno beffa tutti e vola in testa con 22 centesimi di vantaggio su Striedinger!!! Un gran numero del 28enne nativo di Celje! 12.25EEEEE LO SLOVENO MARTINVOLA IN TESTAAAA CON IL PETTORALE 41!!!!!! 12.24 Male anche Davide Cazzaniga che al momento è 37° a 2.73 da Striedinger. 12.22 Niente da fare per Riccardo Tonetti che chiude la sua prova in 34ma piazza con 2.57 di ritardo dal leader. 12.17 Ripartita la gara a breve sarà il ...

