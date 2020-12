LIVE Olimpia Milano-Brindisi, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 13 dicembre 2020) Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del big match di Serie A 2020-2021 di basket tra l’AX Armani Exchange Milano, che ospiterà al Forum d’Assago l’Happy Casa Brindisi. Le due squadre sono attualmente al primo e secondo posto del campionato, con l’Olimpia Milano a punteggio pieno con 9 vittorie su 9 partite, mentre Brindisi segue con otto successi e un solo ko sino a ora. I ragazzi di Ettore Messina vogliono mantenere il perfetto score e reagire dopo la sconfitta subita in Eurolega contro il Barcellona in Spagna questa settimana. Da capire, per Messina, se avrà di nuovo a disposizione il Cacho Rodriguez o se il play sarà ancora infortunato. Di contro, Brindisi è in un momento di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel big match diA 2020-2021 ditra l’AX Armani Exchange, che ospiterà al Forum d’Assago l’Happy Casa. Le due squadre sono attualmente al primo e secondo posto del campionato, con l’a punteggio pieno con 9 vittorie su 9 partite, mentresegue con otto successi e un solo ko sino a ora. I ragazzi di Ettore Messina vogliono mantenere il perfetto score e reagire dopo la sconfitta subita in Eurolega contro il Barcellona in Spagna questa settimana. Da capire, per Messina, se avrà di nuovo a disposizione il Cacho Rodriguez o se il play sarà ancora infortunato. Di contro,è in un momento di ...

