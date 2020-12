LIVE Olimpia Milano-Brindisi 69-76, Serie A basket in DIRETTA: i pugliesi restano avanti a 5 dalla fine (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-76 Infortunio al ginocchio per Perkins 72-76 Tripla di Punter! 69-76 Tripla di Gaspardo a 5 dalla fine! 69-73 Due su due per LeDay ai liberi 67-73 Uno su due dalla lunetta per LeDay 66-73 Due su due ai liberi per Harrison 66-71 Canestro di Roll e timeout di Vitucci 64-71 Canestro di Shields 62-71 Due su due ai liberi per Harrison 62-69 A segno il libero aggiuntivo 61-69 Grande canestro di Shields che subisce fallo 59-69 Tripla di Bell e +10 Brindisi. Timeout chiamato da Messina con una Milano crollata nel secondo tempo 59-66 Tripla di Gaspardo! 59-63 Canestro di Tarczewski 57-63 A segno il libero aggiuntivo e parziale di 4-19 57-62 Canestro di Thompson e subisce fallo! 57-60 Tripla di Willis! 57-57 Canestro di Brooks 55-57 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-76 Infortunio al ginocchio per Perkins 72-76 Tripla di Punter! 69-76 Tripla di Gaspardo a 5! 69-73 Due su due per LeDay ai liberi 67-73 Uno su duelunetta per LeDay 66-73 Due su due ai liberi per Harrison 66-71 Canestro di Roll e timeout di Vitucci 64-71 Canestro di Shields 62-71 Due su due ai liberi per Harrison 62-69 A segno il libero aggiuntivo 61-69 Grande canestro di Shields che subisce fallo 59-69 Tripla di Bell e +10. Timeout chiamato da Messina con unacrollata nel secondo tempo 59-66 Tripla di Gaspardo! 59-63 Canestro di Tarczewski 57-63 A segno il libero aggiuntivo e parziale di 4-19 57-62 Canestro di Thompson e subisce fallo! 57-60 Tripla di Willis! 57-57 Canestro di Brooks 55-57 ...

