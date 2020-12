LIVE Olimpia Milano-Brindisi 18-21, Serie A basket in DIRETTA: tre triple lanciano i pugliesi nel primo quarto (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-23 Tripla di LeDay e parziale di 10-0 per Milano! 27-23 Si rivede Datome che mette la tripla del +4 24-23 Ancora Moraschini che ruba palla e poi segna 22-23 Due su due per Moraschini dalla lunetta 20-23 Canestro di Perkins che abbatte lo stesso Micov 20-21 primo canestro del secondo quarto è di Micov 18-21 Canestro di Zanelli che chiude il primo quarto 18-19 Canestro di Brooks e Milano torna sotto 16-19 Due su due dai liberi per Moraschini 14-19 Tripla di Zanelli e allungano gli ospiti a 70 secondi dalla fine del quarto! 14-16 Tripla di Harrison! 14-13 Canestro di Roll 12-13 Tripla di Bell e sorpasso Brindisi! 12-10 Due su due ai liberi per Harrison 12-8 Uno su due ai liberi ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-23 Tripla di LeDay e parziale di 10-0 per! 27-23 Si rivede Datome che mette la tripla del +4 24-23 Ancora Moraschini che ruba palla e poi segna 22-23 Due su due per Moraschini dalla lunetta 20-23 Canestro di Perkins che abbatte lo stesso Micov 20-21canestro del secondoè di Micov 18-21 Canestro di Zanelli che chiude il18-19 Canestro di Brooks etorna sotto 16-19 Due su due dai liberi per Moraschini 14-19 Tripla di Zanelli e allungano gli ospiti a 70 secondi dalla fine del! 14-16 Tripla di Harrison! 14-13 Canestro di Roll 12-13 Tripla di Bell e sorpasso! 12-10 Due su due ai liberi per Harrison 12-8 Uno su due ai liberi ...

fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Brindisi, undicesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. In gioco il p… - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Brindisi, undicesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. In gioco il p… - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Brindisi, undicesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. In gioco il p… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Brindisi Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Brindisi… - nox_2793 : @marco9894 @ArenaRosario Io ho giocato over 2,5 al Dortmund, Lipsia e olimpia Paraguay stanotte, 1 all'ajax, over 1… -