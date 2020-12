LIVE – Olimpia Milano-Brindisi 12-13, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 13 dicembre 2020) AX Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi si sfidano nel match di vetta dell’undicesima giornata di Serie A1 2020/2021. Le due compagini hanno perso entrambe due punti in classifica dopo il ritiro dal campionato della Virtus Roma, ma continuano a dominare la stagione. I meneghini con due punti di vantaggio partono favoriti e faranno di tutto per impedire l’aggancio alla squadra di Vitucci. Domenica 13 dicembre alle ore 17.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Brindisi 12-13 (1° quarto) 7? – Due punti di Harrison con i tiri liberi, poi la tripla di Bell: 12-13 7? – Un solo libero a segno per Micov, 12-8 6? – Due liberi a segno per Leday, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) AX Armani Exchangee Happy Casasi sfidano nel match di vetta dell’undicesima giornata diA1. Le due compagini hanno perso entrambe due punti in classifica dopo il ritiro dal campionato della Virtus Roma, ma continuano a dominare la stagione. I meneghini con due punti di vantaggio partono favoriti e faranno di tutto per impedire l’aggancio alla squadra di Vitucci. Domenica 13 dicembre alle ore 17.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA12-13 (1° quarto) 7? – Due punti di Harrison con i tiri liberi, poi la tripla di Bell: 12-13 7? – Un solo libero a segno per Micov, 12-8 6? – Due liberi a segno per Leday, ...

fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Brindisi, undicesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. In gioco il p… - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Brindisi, undicesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. In gioco il p… - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Brindisi, undicesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. In gioco il p… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Brindisi Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Brindisi… - nox_2793 : @marco9894 @ArenaRosario Io ho giocato over 2,5 al Dortmund, Lipsia e olimpia Paraguay stanotte, 1 all'ajax, over 1… -