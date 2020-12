Live non è La D’Urso, puntata del 13 dicembre | Anticipazioni (Di domenica 13 dicembre 2020) Le Anticipazioni di oggi, domenica 13 dicembre Oggi va in onda un’altra puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 a partire dalle 21.20. Si parlerà di attualità e gossip. Poi andrà in onda un’altra puntata domenica 20 dicembre, quindi la pausa natalizia, per poi riprendere la messa in onda a gennaio 2021. In studio Francesco Oppini, Alba Parietti e Franco Oppini Anche questa sera si tornerà a parlare del caso Genovese con nuove testimonianze e indiscrezioni sul caso di cronaca. Poi ci sarà ospite Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello numero 5, insieme ai suoi genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Ledi oggi, domenica 13Oggi va in onda un’altradiNon è la, il programma condotto da Barbarasu Canale 5 a partire dalle 21.20. Si parlerà di attualità e gossip. Poi andrà in onda un’altradomenica 20, quindi la pausa natalizia, per poi riprendere la messa in onda a gennaio 2021. In studio Francesco Oppini, Alba Parietti e Franco Oppini Anche questa sera si tornerà a parlare del caso Genovese con nuove testimonianze e indiscrezioni sul caso di cronaca. Poi ci sarà ospite Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello numero 5, insieme ai suoi genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara ...

