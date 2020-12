Live Non è la d’Urso/ Ospiti 13 dicembre: caso Maradona, Brosio e fidanzata vs sfere (Di domenica 13 dicembre 2020) Live Non è la d’Urso, puntata 13 dicembre: dai casi di Genovese e Maradona al gossip. Francesco Oppini dopo il GF Vip, Paolo Brosio e la fidanzata Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020)Non è la, puntata 13: dai casi di Genovese eal gossip. Francesco Oppini dopo il GF Vip, Paoloe la

XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - acmilan : ??? - fanpage : 'Vedo un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questo non viene consid… - mauro_gianca : RT @MakerFaireRome: “Tantissime persone che hanno iniziato a seguirmi per qualcosa non si aspettano che io inizi a parlare di altro. Questo… - emergency_live : Vaccini Covid, Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni, vaccino non risolverà. Certamente mi vaccinerò”… -