LIVE Genoa Juventus Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) L’ottima Juventus vista contro il Barcellona affronterà il Genoa nella gara delle 18.00 in programma allo stadio Ferraris. Le scelte degli allenatori Scamacca e Pandev sono le scelte offensive per il Genoa, che ha un bisogno urgente di fare punti. Assente Badelj, Sturaro prenderà posto in mediana. Difesa bassa a 5 composta da Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello e Luca Pellegrini. Dybala ritrova la titolarità: l’argentino sarà compagno di reparto di Ronaldo nel 4-4-2, confermato McKennie dopo l’ottima prova al Camp Nou. Difesa con Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro. Formazioni ufficiali Genoa (5-3-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Sturaro; Pandev, Scamacca. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020) L’ottimavista contro il Barcellona affronterà ilnella gara delle 18.00 in programma allo stadio Ferraris. Le scelte degli allenatori Scamacca e Pandev sono le scelte offensive per il, che ha un bisogno urgente di fare punti. Assente Badelj, Sturaro prenderà posto in mediana. Difesa bassa a 5 composta da Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello e Luca Pellegrini. Dybala ritrova la titolarità: l’argentino sarà compagno di reparto di Ronaldo nel 4-4-2, confermato McKennie dopo l’ottima prova al Camp Nou. Difesa con Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro.(5-3-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Sturaro; Pandev, Scamacca.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - GENOA-JUVENTUS - Tra poco le squadre a Marassi - blab_live : #SerieA, #GenoaJuve @GenoaCFC @juventusfc bianconeri in campo dopo l’impresa del Camp Nou! Probabili formazioni,… - BarcelonavsJuve : LIVE Alle 18 Genoa-Juve: rossoblù per l'impresa. Ma i bianconeri su 106 ne hanno perse solo 21... Esto dicen en Italia de la Final - CalcioIN : GENOA JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA Facebook YouTube, Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky Live o DAZN? - sportli26181512 : LIVE Alle 18 Genoa-Juve: CR7 fa 100 in bianconero. Emergenza difesa per Maran: LIVE Alle 18 Genoa-Juve: CR7 fa 100… -