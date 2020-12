LIVE – Gara F1 GP Abu Dhabi 2020 | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) Al ‘Yas Marina Circuit’ è tutto pronto per il Gran Premio di Abu. La Formula 1 si prepara per l’ultimo appuntamento sotto i riflettori del lussuoso circuito negli Emirati Arabi. A sorpresa a scattare dalla pole position ci sarà Max Verstappen con Valtteri Bottas al suo fianco. Terzo posto in griglia per il campione del mondo Lewis Hamilton dopo esser guarito dal Covid mentre la Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel proverà la rimonta per entrare in top-10. Il GP di Abu, al via alle ore 14:10 italiane, lo potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. Al termine dellaverranno pubblicati i risultati, le classifiche aggiornate, le dichiarazioni dei protagonisti egli approfondimenti di ...