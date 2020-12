LIVE F1, GP Abu Dhabi 2020 in DIRETTA: Verstappen domina davanti alle Mercedes, crisi Ferrari con Leclerc (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32° giro/55 Gasly passa Vettel dopo un bel botta e risposta con il tedesco. Purtroppo però il Ferrarista ha perso davvero molto tempo per la sua strategia in questa battaglia. 31° giro/55 Gran sorpasso di Gasly su Stroll! Il francese dell’AlphaTauri va adesso a caccia dell’ottava piazza di Vettel. 30° giro/55 Ricciardo, Vettel e Magnussen sono gli unici che devono ancora fermarsi obbligatoriamente ai box. L’australiano si prepara ad un secondo stint tutto all’attacco… CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+7.175 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+9.523 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+15.723 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+32.007 1 6 Lando NORRIS McLaren+34.289 1 7 Carlos SAINZ McLaren+40.708 1 8 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32° giro/55 Gasly passa Vettel dopo un bel botta e risposta con il tedesco. Purtroppo però ilsta ha perso davvero molto tempo per la sua strategia in questa battaglia. 31° giro/55 Gran sorpasso di Gasly su Stroll! Il francese dell’AlphaTauri va adesso a caccia dell’ottava piazza di Vettel. 30° giro/55 Ricciardo, Vettel e Magnussen sono gli unici che devono ancora fermarsi obbligatoriamente ai box. L’australiano si prepara ad un secondo stint tutto all’attacco… CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 1 2 Valtteri BOTTAS+7.175 1 3 Lewis HAMILTON+9.523 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+15.723 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+32.007 1 6 Lando NORRIS McLaren+34.289 1 7 Carlos SAINZ McLaren+40.708 1 8 ...

SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? Ritmo indiavolato per Verstappen in testa (giro 34/55 ??) ? #Vettel si difende su #Stroll per il 9° posto Il LIVE ? https:… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 35/55 giri #AbuDhabiGP #YasMarina Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 35/55 giri #AbuDhabiGP #YasMarina Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Abu Dhabi LIVE: Verstappen leader alle spalle della Safety Car. La Ferrari prova una strategia altern… -