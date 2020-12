LIVE F1, GP Abu Dhabi 2020 in DIRETTA: disastro Ferrari, lontana dalla zona punti. Super Verstappen, vicino al successo (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45° giro/55 McLaren molto vicina ad agguantare in extremis il 3° posto nel Mondiale costruttori. Al momento il team di Woking scavalcherebbe di 6 punti la Racing Point, mentre Renault dovrebbe accontentarsi della quinta piazza. 44° giro/55 Verstappen comincia a segnalare vibrazioni sulla sua RB16 via radio alla squadra. L’olandese della Red Bull può gestire comunque quasi 9? sulla Mercedes di Bottas. CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+8.602 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+12.147 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+19.948 1 5 Lando NORRIS McLaren+51.760 1 6 Carlos SAINZ McLaren+56.675 1 7 Daniel RICCIARDO Renault+73.421 1 8 Pierre GASLY AlphaTauri+74.824 1 9 Lance STROLL Racing Point+80.155 1 10 Esteban OCON ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45° giro/55 McLaren molto vicina ad agguantare in extremis il 3° posto nel Mondiale costruttori. Al momento il team di Woking scavalcherebbe di 6la Racing Point, mentre Renault dovrebbe accontentarsi della quinta piazza. 44° giro/55comincia a segnalare vibrazioni sulla sua RB16 via radio alla squadra. L’olandese della Red Bull può gestire comunque quasi 9? sulla Mercedes di Bottas. CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+8.602 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+12.147 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+19.948 1 5 Lando NORRIS McLaren+51.760 1 6 Carlos SAINZ McLaren+56.675 1 7 Daniel RICCIARDO Renault+73.421 1 8 Pierre GASLY AlphaTauri+74.824 1 9 Lance STROLL Racing Point+80.155 1 10 Esteban OCON ...

