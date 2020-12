Live F1, Diretta GP Abu Dhabi: Verstappen tiene a bada le Mercedes, Vettel ottavo (Di domenica 13 dicembre 2020) 19° giro - Leclerc con le gomme medie fin dal via inizia a soffrire e anche Gasly lo scavalca per il decimo posto.18° giro - Stroll risupera Leclerc e questa volta non si fa sorprendere... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) 19° giro - Leclerc con le gomme medie fin dal via inizia a soffrire e anche Gasly lo scavalca per il decimo posto.18° giro - Stroll risupera Leclerc e questa volta non si fa sorprendere...

teatrolafenice : ?? Il Concerto di Natale di quest'anno live qui - LegaSalvini : ?? SALVINI IN DIRETTA INSTAGRAM NOTTURNA - SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - sportli26181512 : LIVE Alle 20.45 Milan-Parma: Pioli con Brahim Diaz dal 1'. Negli emiliani Gervinho titolare: LIVE Alle 20.45 Milan-… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Safety Car per il ritiro di Pérez (giro 11/55 ??) Episodio decisivo per il duello McLaren-Racing Point per il terzo posto… -