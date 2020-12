LIVE Dinamo Sassari-Treviso 97-93, Serie A basket in DIRETTA: i sardi si impongono trascinati dal trio Bendzius-Burnell-Bilan (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata su OA Sport. Top scorer per le due squadre Burnell (20 punti per la Dinamo Sassari) e Logan (25 punti per Treviso). FINISCE QUI: Dinamo Sassari-Treviso 97-93. 97-93 Non c’è più tempo. Si riparte per un amen. Treviso chiama anche lei un timeout a 8 decimi dalla fine . Una pausa. 97-93 Akele, Akele: è buono il canestro da due. Timeout Dinamo e palla in mano a 3? dalla fine. 97-91 Bendzius dall’altro lato del campo: 2/2 perfetto ai liberi. 95-91 Russell ancora con la moto. Treviso rimane in ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata su OA Sport. Top scorer per le due squadre(20 punti per la) e Logan (25 punti per). FINISCE QUI:97-93. 97-93 Non c’è più tempo. Si riparte per un amen.chiama anche lei un timeout a 8 decimi dalla fine . Una pausa. 97-93 Akele, Akele: è buono il canestro da due. Timeoute palla in mano a 3? dalla fine. 97-91dall’altro lato del campo: 2/2 perfetto ai liberi. 95-91 Russell ancora con la moto.rimane in ...

