LIVE Dinamo Sassari-Treviso 54-43, Serie A basket in DIRETTA: scappano i padroni di casa. Kruslin si carica i suoi sulle spalle (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-52 Gioco da tre punti per Burnell, che fa canestro e subisce fallo: ce n’è per tre. 59-52 Tre liberi per Logan, che ha subito fallo in azione di tiro, tre canestri a bersaglio. 59-49 Burnell nel pitturato: è il canestro del +10. 57-49 Una bomba dopo l’altro: due volte Logan dall’arco, inframezzato nei suoi tentativi dalla bomba di Spissu. Una breve pausa. 54-43 Burnell: non trema, in area e va a canestro. Timeout Treviso a sei minuti dalla sirena del terzo quarto. 52-43 Non c’è un attimo di respiro, Sassari riesce ad allargare il gap: Russell da due, Kruslin da tre. 49-41 Vanno a segno nell’ordine: Kruslin, da due, e poi Logan e Bendzius (entrambi da tre). 44-38 Burnell e Bilan: i padroni di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-52 Gioco da tre punti per Burnell, che fa canestro e subisce fallo: ce n’è per tre. 59-52 Tre liberi per Logan, che ha subito fallo in azione di tiro, tre canestri a bersaglio. 59-49 Burnell nel pitturato: è il canestro del +10. 57-49 Una bomba dopo l’altro: due volte Logan dall’arco, inframezzato neitentativi dalla bomba di Spissu. Una breve pausa. 54-43 Burnell: non trema, in area e va a canestro. Timeouta sei minuti dalla sirena del terzo quarto. 52-43 Non c’è un attimo di respiro,riesce ad allargare il gap: Russell da due,da tre. 49-41 Vanno a segno nell’ordine:, da due, e poi Logan e Bendzius (entrambi da tre). 44-38 Burnell e Bilan: idi ...

