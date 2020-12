LIVE – Dinamo Sassari-Treviso 23-32, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 13 dicembre 2020) Scontro diretto in chiave playoff per Dinamo Sassari e De’Longhi Treviso che si sfidano nell’undicesimo turno del campionato di Serie A1 2020/2021. I sardi sono appaiati in classifica con i biancoblu a quota 8 punti dopo che il ritiro della Virtus Roma gli è costato due punti. Domenica 13 dicembre alle ore 16.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Treviso 23-32 12? – Tillman prova a risollevare le sorti di Sassari, ma Logan realizza da 3 e spegne l’entusiasmo sardo. 23-32. FINE PRIMO QUARTO 10? – Kruslin e Russell colpiscono nuovamente da 3, a pochi secondi dal termine del parziale. 21-29. 10? – Bomba anche di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Scontro diretto in chiave playoff pere De’Longhiche si sfidano nell’undicesimo turno del campionato diA1. I sardi sono appaiati in classifica con i biancoblu a quota 8 punti dopo che il ritiro della Virtus Roma gli è costato due punti. Domenica 13 dicembre alle ore 16.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA23-32 12? – Tillman prova a risollevare le sorti di, ma Logan realizza da 3 e spegne l’entusiasmo sardo. 23-32. FINE PRIMO QUARTO 10? – Kruslin e Russell colpiscono nuovamente da 3, a pochi secondi dal termine del parziale. 21-29. 10? – Bomba anche di ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Treviso 0-0 Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Palla a due al PalaSerradimigni - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Treviso Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Treviso… - dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? Nuovo impegno casalingo al PalaSerradimigni per le #DinamoWomen, è l’11ª giornata di… - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: JUVENTUS - DINAMO KIEV: il PRE PARTITA In LIVE: JUVENTUS - DINAMO KIEV: il PRE PARTITA In LIVE Probabili formazioni, curi… - Easy_Branches : RT @DailyUSANews: JUVENTUS - DINAMO KIEV: il PRE PARTITA In LIVE: JUVENTUS - DINAMO KIEV: il PRE PARTITA In LIVE Probabili formazioni, curi… -