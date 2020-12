LIVE Dinamo Sassari-Treviso 21-29, Serie A basket in DIRETTA: pioggia di triple nel match. Russell scatenato (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-32 Looooogan: fa malissimo dal perimetro alla sua ex squadra, con una tripla perfetta! 23-29 Tillman con il primo canestro di questo periodo. INIZIA IL SECONDO QUARTO. Una breve pausa, in attesa del secondo quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO: Dinamo Sassari-Treviso 21-29. 21-29 Una tripla di qua (Kruslin), una tripla di la (Russell), si chiude il primo quarto. 18-26 Dopo lo 0/2 di Tillman, la tripla di Imbrò! Ospiti in netto vantaggio. 18-23 Ruuuuussell: è il festival delle triple. Treviso ristabilisce le distanze. 18-20 Boooomba di Kruslin che si carica e carica i suoi. Il Banco torna sotto. 15-20 Sokolowski, ancora lui…da treeeeeeee! Gli ospiti salgono a +5. 15-17 Bilan ancora lui dall’interno dell’area, non ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-32 Looooogan: fa malissimo dal perimetro alla sua ex squadra, con una tripla perfetta! 23-29 Tillman con il primo canestro di questo periodo. INIZIA IL SECONDO QUARTO. Una breve pausa, in attesa del secondo quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO:21-29. 21-29 Una tripla di qua (Kruslin), una tripla di la (), si chiude il primo quarto. 18-26 Dopo lo 0/2 di Tillman, la tripla di Imbrò! Ospiti in netto vantaggio. 18-23 Ruuuuussell: è il festival delleristabilisce le distanze. 18-20 Boooomba di Kruslin che si carica e carica i suoi. Il Banco torna sotto. 15-20 Sokolowski, ancora lui…da treeeeeeee! Gli ospiti salgono a +5. 15-17 Bilan ancora lui dall’interno dell’area, non ...

