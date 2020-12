LIVE – Contagi aggiornati oggi, domenica 13 dicembre: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di domenica 13 dicembre dicembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei Contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di domenica 13 dicembre. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 72.126.781 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.611.959 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 20.008.088 I ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutti ie i dati in tempo reale nella giornata di13per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i datiora per ora nel, dalla mattinata alla tarda serata di13. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NELIN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 72.126.781DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.611.959 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 20.008.088 I ...

