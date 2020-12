LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: tocca a Bormolini, Italia ottava (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Bormolini recupera qualcosa sulla testa ed è con la Svizzera, nono a 20?6 dalla vetta. 14.38 Hofer dà il cambio a Bormolini in ottava posizione a 24?1 dalla Germania, che è in testa assieme ad Austria e Svezia. Norvegia in rimonta, tocca ai fratelli Boe. 14.34 Due giri di penalità per Jacquelin, rovinata di nuovo la gara della Francia! Hofer usa due ricariche ed esce decimo a 39?1, in compagnia della Norvegia di Dale. Davanti se ne vanno Germania ed Austria. 14.30 Ritmo non elevato delle prime sette Nazionali al comando, Hofer è 12° a 34?5, ma nel gruppone che si sta giocando l’ottava piazza. 14.27 Hofer è pulito al poligono ed è ora 15° a 40?9 dalla vetta! Bel recupero dell’azzurro! 14.24 Hofer recupera qualcosa nel ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41recupera qualcosa sulla testa ed è con la Svizzera, nono a 20?6 dalla vetta. 14.38 Hofer dà il cambio ainposizione a 24?1 dalla Germania, che è in testa assieme ad Austria e Svezia. Norvegia in rimonta,ai fratelli Boe. 14.34 Due giri di penalità per Jacquelin, rovinata di nuovo la gara della Francia! Hofer usa due ricariche ed esce decimo a 39?1, in compagnia della Norvegia di Dale. Davanti se ne vanno Germania ed Austria. 14.30 Ritmo non elevato delle prime sette Nazionali al comando, Hofer è 12° a 34?5, ma nel gruppone che si sta giocando l’piazza. 14.27 Hofer è pulito al poligono ed è ora 15° a 40?9 dalla vetta! Bel recupero dell’azzurro! 14.24 Hofer recupera qualcosa nel ...

