LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: la Svezia batte la Norvegia! Germania sul podio, Italia ottava (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 15.19 Austria settima a 1’56?2, ottava l’Italia a 2’04?2. Nona la Svizzera, decima la Finlandia. 15.18 Quarta la Russia a 1’13?1, quinta la Repubblica Ceca a 1’35?1. Sesta la Francia a 1’51?3. 15.17 Vince la Svezia, battuta la Norvegia di 5?7 con passerella finale. Terza la Germania a 44?1. 15.14 Windisch usa tre ricariche ed ora lotterà per la sesta piazza con Svizzera, Francia ed Austria. 15.12 Gira Boe, vince la Svezia! Per il podio Horn approfitta della penalità di Loginov e va in terza posizione! 15.09 Siamo all’ultim poligono: duello Boe-Samuelsson ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 15.19 Austria settima a 1’56?2,l’a 2’04?2. Nona la Svizzera, decima la Finlandia. 15.18 Quarta la Russia a 1’13?1, quinta la Repubblica Ceca a 1’35?1. Sesta la Francia a 1’51?3. 15.17 Vince la, battuta la Norvegia di 5?7 con passerella finale. Terza laa 44?1. 15.14 Windisch usa tre ricariche ed ora lotterà per la sesta piazza con Svizzera, Francia ed Austria. 15.12 Gira Boe, vince la! Per ilHorn approfitta della penalità di Loginov e va in terza posizione! 15.09 Siamo all’ultim poligono: duello Boe-Samuelsson ...

