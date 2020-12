LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: Italia a caccia della top5 (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist – La classifica generale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, domenica 13 dicembre, alle ore 14.00, scatterà anche per gli uomini la terza gara della terza tappa della stagione 2020-2021. In casa Italia al giovane Didier Bionaz è affidato il delicato compito del lancio, mentre in seconda frazione ci sarà Lukas Hofer. Il penultimo azzurro in pista sarà Thomas Bormolini, infine la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. L’Italia scatterà dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno e la startlist – La classifica generale Buongiorno e benvenuti allatestuale4×7.5 kmCoppa del Mondo diin programma ad, in Austria: oggi, domenica 13 dicembre, alle ore 14.00, scatterà anche per gli uomini la terza garaterza tappastagione 2020-2021. In casaal giovane Didier Bionaz è affidato il delicato compito del lancio, mentre in seconda frazione ci sarà Lukas Hofer. Il penultimo azzurro in pista sarà Thomas Bormolini, infine la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. L’scatterà dalla ...

infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: azzurri lontani ma qualificati all’inseguimento. Dale: quarto norvegese… - infoitsport : LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Hochfilzen 1 2020 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Italia quinta, ottime frazioni di Wierer e Vittozzi. Vinc… - zizionice : RT @zazoomblog: LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Norvegia in fuga dopo la terza frazione Italia quarta grazie a Wie… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Johannes Dale, gli azzurri partono da lontano #biathlon @AleBergomi #1… -