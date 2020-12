LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: giro di penalità per Bionaz, in testa la Russia (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Bionaz manca un bersaglio, giro di penalità per l’Italia che esce 23ma ad 1? dalla vetta dopo il secondo poligono. 14.12 Allungano i primi 5, mentre Bionaz è il primo degli inseguitori a 10? all’ingresso nel secondo poligono. 14.10 Dopo 3.6 km Bionaz è undicesimo a 9?4 dalla vetta, sempre con Laegreid che detta il ritmo. 14.07 Bionaz utilizza una ricarica ed esce in coda al gruppo, in 16ma posizione, a 12?4 dalla Norvegia, che guida con Laegreid. 14.05 Si infittisce la nevicata, mentre il gruppo si avvicina compatto al primo poligono. 14.03 Gruppo in lunga fila indiana. Comanda la Norvegia con Sturla Holm Laegreid, Didier Bionaz nelle prime posizioni. 14.00 Partita la ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14manca un bersaglio,diper l’Italia che esce 23ma ad 1? dalla vetta dopo il secondo poligono. 14.12 Allungano i primi 5, mentreè il primo degli inseguitori a 10? all’ingresso nel secondo poligono. 14.10 Dopo 3.6 kmè undicesimo a 9?4 dalla vetta, sempre con Laegreid che detta il ritmo. 14.07utilizza una ricarica ed esce in coda al gruppo, in 16ma posizione, a 12?4 dalla Norvegia, che guida con Laegreid. 14.05 Si infittisce la nevicata, mentre il gruppo si avvicina compatto al primo poligono. 14.03 Gruppo in lunga fila indiana. Comanda la Norvegia con Sturla Holm Laegreid, Didiernelle prime posizioni. 14.00 Partita la ...

