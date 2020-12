LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: Wierer e Vittozzi sognano il podio (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14: Entrambe, infatti, stanno migliorando la loro forma soprattutto sugli sci e questo aspetto è sicuramente importante, se abbinato ovviamente con la precisione al poligono. 11.11: In particolare sia Lisa Vittozzi che Dorothea Wierer fanno ben sperare. Giunte in settima e in ottava posizione nella sprint, con un distacco rispettivamente di 22 e di 26 secondi dalla bielorussa Dzinara Alimbekava, le azzurre sognano di rimontare in un format che soprattutto a Wierer piace particolarmente, ricordando le due vittorie e i 16 podi totali in Coppa del Mondo e l’oro iridato ad Anterselva nei Mondiali andati in scena sulle nevi di casa nella scorsa stagione. 11.08: Il quinto posto finale delle azzurre, infatti, è stato un chiaro segnale che la ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14: Entrambe, infatti, stanno migliorando la loro forma soprattutto sugli sci e questo aspetto è sicuramente importante, se abbinato ovviamente con la precisione al poligono. 11.11: In particolare sia Lisache Dorotheafanno ben sperare. Giunte in settima e in ottava posizione nella sprint, con un distacco rispettivamente di 22 e di 26 secondi dalla bielorussa Dzinara Alimbekava, le azzurredi rimontare in un format che soprattutto apiace particolarmente, ricordando le due vittorie e i 16 podi totali in Coppa del Mondo e l’oro iridato ad Anterselva nei Mondiali andati in scena sulle nevi di casa nella scorsa stagione. 11.08: Il quinto posto finale delle azzurre, infatti, è stato un chiaro segnale che la ...

