LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: vince Roeiseland in solitaria, Wierer sesta e Vittozzi 15ma (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 12.19: Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.17: Paga dazio quindi Wierer con i due errori al poligono, ma oggettivamente la conquista del podio era molto difficile. Tre gli errori per Vittozzi, che è un po’ calata alla distanza (15ma). Con questi risultati, Roeiseland conquista la vetta della classifica generale, a precedere Alimbekava e Hanna Oeberg. 12.16: Trionfo dunque della norvegese Roeiseland che si impone davanti alla bielorussa Alimbekava di 13?9 e alla francese Simon di 17?8. Per la scandinava vittoria n.7 in carriera e testa della classifica generale (prima volta in giallo per lei). ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 12.19: Chiudiamo qui la nostra. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.17: Paga dazio quindicon i due errori al poligono, ma oggettivamente la conquista del podio era molto difficile. Tre gli errori per, che è un po’ calata alla distanza (). Con questi risultati,conquista la vetta della classifica generale, a precedere Alimbekava e Hanna Oeberg. 12.16: Trionfo dunque della norvegeseche si impone davanti alla bielorussa Alimbekava di 13?9 e alla francese Simon di 17?8. Per la scandinava vittoria n.7 in carriera e testa della classifica generale (prima volta in giallo per lei). ...

