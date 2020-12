LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: si comincia! Nevica copiosamente (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Alimbekava trova lo zero che rimane in testa. Bene Preuss e di Wierer che trovano lo zero: tedesca in seconda posizione a 4?7, Wierer quarta a 14?1 dalla testa, preceduta da Davidova. Elvira Oeberg a 22?6 con lo zero, mentre Vittozzi ottava con un errore a 37?4. Male Eckhoff che viene gravata da 3 errori ed è 26ma a 1’16?98. Roeiseland è sesta a 24?9 con un errore e sugli sci potrebbe recuperare. 11.50: Le azzurre hanno guadagnato circa 6? rispetto alla testa, ora sarà importante questo primo poligono. 11.49: Al km 1.6 Alimbekava perde un po’ terreno rispetto alle norvegesei: Eckhoff e Roesiseland sono seconda e terza a 4?9 e a 5?8. Vittozzi e Wierer sono a 18?6 e 19?3, ottima partenza. 11.45: VIA ALL’Inseguimento femminile! 11.44: Nevica ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: Alimbekava trova lo zero che rimane in testa. Bene Preuss e di Wierer che trovano lo zero: tedesca in seconda posizione a 4?7, Wierer quarta a 14?1 dalla testa, preceduta da Davidova. Elvira Oeberg a 22?6 con lo zero, mentre Vittozzi ottava con un errore a 37?4. Male Eckhoff che viene gravata da 3 errori ed è 26ma a 1’16?98. Roeiseland è sesta a 24?9 con un errore e sugli sci potrebbe recuperare. 11.50: Le azzurre hanno guadagnato circa 6? rispetto alla testa, ora sarà importante questo primo poligono. 11.49: Al km 1.6 Alimbekava perde un po’ terreno rispetto alle norvegesei: Eckhoff e Roesiseland sono seconda e terza a 4?9 e a 5?8. Vittozzi e Wierer sono a 18?6 e 19?3, ottima partenza. 11.45: VIA ALL’! 11.44:...

