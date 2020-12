LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: Roeiseland si avvia alla vittoria, sfuma il podio per Wierer (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16: Trionfo dunque della norvegese Roeiseland che si impone davanti alla bielorussa Alimbekava di 13?9 e alla francese Simon di 17?8. Per la scandinava vittoria n.7 in carriera e testa della classifica generale (prima volta in giallo per lei). Wierer conclude in sesta posizione a 1’04?9, gravata da due errori e preceduta anche dalla svedese Hanna Oeberg (grande rimonta) e dall’altra norvegese Knotten. Vittozzi cala un po’ nel finale sugli sci e chiude 15ma a 1’39?0. 12.13: Roeiseland dominante in questa gara con Alimbekava a 11?0 e Simon supera Oeberg e va a prendersi evidentemente il podio. La francese è a 20?9 ai 9.2 km, mentre Wierer è sesta a 1’00?4 e ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16: Trionfo dunque della norvegeseche si impone davantibielorussa Alimbekava di 13?9 efrancese Simon di 17?8. Per la scandinavan.7 in carriera e testa della classifica generale (prima volta in giallo per lei).conclude in sesta posizione a 1’04?9, gravata da due errori e preceduta anche dsvedese Hanna Oeberg (grande rimonta) e dall’altra norvegese Knotten. Vittozzi cala un po’ nel finale sugli sci e chiude 15ma a 1’39?0. 12.13:dominante in questa gara con Alimbekava a 11?0 e Simon supera Oeberg e va a prendersi evidentemente il. La francese è a 20?9 ai 9.2 km, mentreè sesta a 1’00?4 e ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: si comincia! Nevica copiosamente - #Biathlon… - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per l’Inseguimento femminile. Wierer e Vittozzi, il podio è vicino #biathlon @AleBergomi… - OA_Sport : LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: Wierer e Vittozzi sognano il podio - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per l’Inseguimento femminile. Wierer e Vittozzi, il podio è vicino #biathlon @AleBergomi… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per l’Inseguimento femminile. Wierer e Vittozzi, il podio è vicino #biathlon… -