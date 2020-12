LIVE – Bari-Vibonese 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 13 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Bari-Vibonese, match valido per la quindicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I pugliesi, secondi in classifica a sette lunghezze dalla Ternana capolista ma con una partita da recuperare, ospitano i calabresi che, dopo un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, navigano a metà classifica in decima posizione . Calcio d’inizio fissato per le ore 17:30 di domenica 13 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Bari: Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato, Maita, De Risio, D’Orazio; Marras, Antenucci, Montalto. Vibonese: Marson, Mahrous, Redolfi, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladi, match valido per la quindicesima giornata delC di. I pugliesi, secondi in classifica a sette lunghezze dalla Ternana capolista ma con una partita da recuperare, ospitano i calabresi che, dopo un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, navigano a metà classifica in decima posizione . Calcio d’inizio fissato per le ore 17:30 di domenica 13 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato, Maita, De Risio, D’Orazio; Marras, Antenucci, Montalto.: Marson, Mahrous, Redolfi, ...

