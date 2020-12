LIVE Atalanta Fiorentina Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) Alle 15.00 allo stadio stadio Gewiss di Bergamo andrà in scena un interessante e molto probabilmente combattuto match tra l’Atalanta, che ha recentemente conquistato la seconda qualificazione per la fase ad eliminazione di Champions League da prima del girone, e la Fiorentina che invece sta provando a trovare continuità. Le scelte degli allenatori Gasperini farà qualche cambiamento dopo l’ultima gara europea: Gollini tra i pali, difesa con Toloi, Romero e Djimsiti, Hateboer e Mojica saranno gli esterni con centrali di centrocampo De Roon e Freuler. Gomez verrà risparmiato visto la gara tra pochi giorni contro la Juventus: spazio quindi al doppio trequartista Malinovskyi-Pessina, che supporteranno Zapata davanti. Prandelli mischia di nuovo le carte, nel tentativo di trovare la “quadra”: l’attacco saràa affiadto a Ribery e Vlahovic, in difesa i titolari ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020) Alle 15.00 allo stadio stadio Gewiss di Bergamo andrà in scena un interessante e molto probabilmente combattuto match tra l’, che ha recentemente conquistato la seconda qualificazione per la fase ad eliminazione di Champions League da prima del girone, e lache invece sta provando a trovare continuità. Le scelte degli allenatori Gasperini farà qualche cambiamento dopo l’ultima gara europea: Gollini tra i pali, difesa con Toloi, Romero e Djimsiti, Hateboer e Mojica saranno gli esterni con centrali di centrocampo De Roon e Freuler. Gomez verrà risparmiato visto la gara tra pochi giorni contro la Juventus: spazio quindi al doppio trequartista Malinovskyi-Pessina, che supporteranno Zapata davanti. Prandelli mischia di nuovo le carte, nel tentativo di trovare la “quadra”: l’attacco saràa affiadto a Ribery e Vlahovic, in difesa i titolari ...

