L'Italia ha superato la Gran Bretagna per numero di decessi. Ora è il Paese europeo dove l'epidemia ha causato più vittime (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Italia ha superato la Gran Bretagna per numero di decessi per Covid-19. Il nostro Paese risulta è in testa tra i Paesi dell'Ue. Il bilancio totale delle vittime in Italia, secondo quanto riporta l'agenzia francese Afp, che tiene un proprio conteggio, è arrivato a quota 64.036. Nel mondo precedono L'Italia gli Stati Uniti (296.105), Brasile (180.437), India (142.628) e Messico (113.019).

