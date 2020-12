Liguria, Toti vuole 103 milioni del Recovery per l’ospedale Galliera. Per il quale sono già previsti 154 milioni tra mutui e fondi statali (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Galliera e il mistero dei 103 milioni di euro. A tanto ammonta il nuovo investimento che Regione Liguria ha intenzione di destinare all’ospedale di Genova grazie al Recovery fund. I fondi serviranno per la riqualificazione e l’adeguamento sismico dei vecchi padiglioni che rimarranno accanto al nuovo ospedale che l’ente, legato alla Curia genovese pur facendo parte del servizio sanitario nazionale, vuole costruire. Un progetto che si trascina da anni e che, dopo una serie di ricorsi al Tar di un comitato di cittadini che lo considera una costosa speculazione, è stato approvato lo scorso maggio, in pieno lockdown. I 103 milioni sono una novità, perché sinora i costi per il nuovo ospedale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Ile il mistero dei 103di euro. A tanto ammonta il nuovo investimento che Regioneha intenzione di destinare aldi Genova grazie alfund. Iserviranno per la riqualificazione e l’adeguamento sismico dei vecchi padiglioni che rimarranno accanto al nuovo ospedale che l’ente, legato alla Curia genovese pur facendo parte del servizio sanitario nazionale,costruire. Un progetto che si trascina da anni e che, dopo una serie di ricorsi al Tar di un comitato di cittadini che lo considera una costosa speculazione, è stato approvato lo scorso maggio, in pieno lockdown. I 103una novità, perché sinora i costi per il nuovo ospedale ...

fattoquotidiano : Liguria, il regalo di Toti per i suoi assessori: triplicati i fondi per lo staff. Stanziati 833mila euro in più all… - rtl1025 : ?? Le prime dosi di #vaccino anti #covid #Pfizer saranno consegnate alle Regioni nella prima quindicina di giorni de… - zazoomblog : Liguria Toti vuole 103 milioni del Recovery per l’ospedale Galliera. Per il quale sono già previsti 154 milioni tra… - scogna_gennaro : RT @Lucrezi97533276: Cosa aspettano i liguri a farlo fuori? - clikservernet : Liguria, Toti vuole 103 milioni del Recovery per l’ospedale Galliera. Per il quale sono già previsti 154 milioni tr… -