Liga 2020/2021: Messi salva il Barcellona, Levante al tappeto (Di domenica 13 dicembre 2020) Lionel Messi è il Barcellona, il Barcellona ha bisogno del miglior Lionel Messi. ‘La Pulce’ ha estromesso i blaugrana da una situazione spinosa, siglando la rete dell’1-0 ai danni di un Levante quasi eroico, concretizzando un assist di De Jong. I catalani hanno sconfitto l’ultima in classifica, seppur essa abbia dimostrato di poter dar fastidio a qualsiasi compagine spagnola, se in giornata di grazia. Il Barcellona ha creato molto e sprecato altrettanto, ma il solito infinito Messi ha messo il proprio timbro sull’incontro, l’ennesimo della sua carriera, fondamentale nel momento specifico del Barça di Koeman. Lionel Messi è il Barcellona, il Barcellona deve tener stretto Lionel Messi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Lionelè il, ilha bisogno del miglior Lionel. ‘La Pulce’ ha estromesso i blaugrana da una situazione spinosa, siglando la rete dell’1-0 ai danni di unquasi eroico, concretizzando un assist di De Jong. I catalani hanno sconfitto l’ultima in classifica, seppur essa abbia dimostrato di poter dar fastidio a qualsiasi compagine spagnola, se in giornata di grazia. Ilha creato molto e sprecato altrettanto, ma il solito infinitoha messo il proprio timbro sull’incontro, l’ennesimo della sua carriera, fondamentale nel momento specifico del Barça di Koeman. Lionelè il, ildeve tener stretto Lionel. SportFace.

tuttosport : #Barcellona, clamoroso attacco di #Koeman a #RiquiPuig: 'Sei la talpa dello spogliatoio!' ???? - sportli26181512 : #Liga, Real Sociedad fermata dall'Eibar. Altro pareggio per il Villarreal: I baschi non vanno oltre l'1-1 in casa.… - Multimpactos : (EN VIVO) Guayaquil City – IDV // Liga PRO Serie A 2020 - sportface2016 : #Liga 2020/2021, il resoconto di #BarcellonaLevante 1-0 - ilnapolionline : Liga: Messi regala 3 punti importantissimi al Barça, bene anche il Granada - -