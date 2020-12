Librandi | Italia Viva | “I meridionali resistono meglio al Covid perché sono africani bianchi”

Leggi su urbanpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ospite di Giuseppe Cruciani a “La Zanzara”, su Radio24, il deputato diGianfrancoha sfoderato “singolari” teorie scientifiche. Secondo il deputato, ie glinonun problema per il sistema sanitariono, visto che entrambi i gruppi hanno un DNA (lo stesso) che resiste moltoal Coronavirus. Giuseppe Cruciani e David Parenzo non hanno certo lasciato correre, chiedendo lumi all'”infettivologo”sulle sue teorie. >> Vaccino, Speranza mette le mani avanti: “Non sarà subito per tutti”: “Io, calabrese,più forte” Due mesi fa, Gianfrancoaveva detto ...