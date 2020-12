Letteratura | Paolina Leopardi | studiosa porta alla luce ' zibaldone' sorella Giacomo Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) () -vi registrò anche i titoli dei libri letti fino a un anno prima di morire, arrivando a indicarne ben più di duemila: circa 43 libri all'anno per più di quarant'anni. L'elenco dei libri si apre con il romanzo di Madame de Staël "Corinne ou l'Italie", vero e proprio best seller dell'epoca pubblicato nel 1807. Amò Stendhal del quale lesse tutte le opere. Amò in generale tutti i romanzi francesi, ma anche quelli italiani. Forti emozioni le procurò la lettura de "Le mie prigioni" di Silvio Pellico: una "lettura deliziosa" che, scriveva a Marianna Brighenti, "mi ha fatto sentire che sono ancor viva, e che sono ancora capace di commuovermi. Io non ti dirò l'entusiasmo che ha prodotto in me quella lettura che ho fatto ieri notte, tutt'in un fiato, sempre piangente e palpitante e questa mattina il sole mi sembrava più bello, la natura più ...