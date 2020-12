L’esasperata comunicazione da social | non abbiamo un vaccino | ma abbiamo già le “Primule”

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 13 dicembre 2020) Che lain stilesia penetrata anche in quegli aspetti più essenziali per la nostra sopravvivenza lo dimostra in maniera efficace ladel commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, che ha presentato il piano di vaccinazione alla stampa partendo da un dettaglio che, in realtà, dovrebbe essere l’unica cosa a cui pensare in questo momento: ovvero la forma dei padiglioni dove si somministrerà il farmaco che dovrebbe contribuire a immunizzare la popolazione italiana dal coronavirus.le primule per, dunque, ma nonancora il. LEGGI ANCHE > L’app per la somministrazione delCovid a cui Arcuri sta pesando Primule per ...