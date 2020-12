Legge di Bilancio - Possibili nuovi incentivi auto nel 2021 (Di domenica 13 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre, con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario ipotizzato inizialmente, la commissione Bilancio alla Camera inizierà a votare sugli oltre 800 emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari (un decimo rispetto ai circa 8 mila presentati nelle settimane scorse): tra questi, come anticipato da Quattroruote, ve ne sono alcuni che propongono di reintrodurre gli incentivi all'acquisto di auto nuove, in varie forme e con diverse modalità. Vediamo nel dettaglio le diverse ipotesi sul tappeto, con un'avvertenza: in teoria, il quadro di ciò che entrerà in quella che una volta veniva chiamata manovra di fine anno (e purtroppo non è scontato che gli incentivi ci riescano) dovrà essere definito entro giovedì 17 dicembre. Lo sbarco in aula del testo modificato dalla commissione, infatti, è tuttora ... Leggi su quattroruote (Di domenica 13 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre, con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario ipotizzato inizialmente, la commissionealla Camera inizierà a votare sugli oltre 800 emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari (un decimo rispetto ai circa 8 mila presentati nelle settimane scorse): tra questi, come anticipato da Quattroruote, ve ne sono alcuni che propongono di reintrodurre gliall'acquisto dinuove, in varie forme e con diverse modalità. Vediamo nel dettaglio le diverse ipotesi sul tappeto, con un'avvertenza: in teoria, il quadro di ciò che entrerà in quella che una volta veniva chiamata manovra di fine anno (e purtroppo non è scontato che glici riescano) dovrà essere definito entro giovedì 17 dicembre. Lo sbarco in aula del testo modificato dalla commissione, infatti, è tuttora ...

borghi_claudio : Ohhh ci hanno detto che si iniziano le votazioni in commissione per la legge di bilancio DOMANI SERA... ?? Tutti fen… - matteorenzi : Se nella Legge di bilancio ci sarà un provvedimento che tiene la governance del Next Generation Eu e un provvedimen… - TeresaBellanova : Se il presidente Conte dovesse insistere con la sua proposta di governance del Recovery Fund, presentandola nella L… - BimbiMeb : RT @danieledv79: In questi giorni i gruppi parlamentari di @ItaliaViva stanno leggendo le 125 pagine del RF, oltre a lavorare sulla legge d… - quattroruote : #Legge di #Bilancio, domani la commissione alla Camera inizierà a votare gli emendamenti segnalati dai gruppi parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Bilancio Legge di Bilancio, venerdì inizia la prima discussione alla Camera, ma è corsa contro il tempo per approvare tutto entro Natale Orizzonte Scuola Governo verso la verifica, ma la tensione resta alta La data ufficiale non è stata ancora decisa. Ma ormai la partita del Recovery Plan, su cui si gioca anche la sopravvivenza o meno del Governo, è cominciata e nelle prossime ore ne vedremo gli sviluppi ... L'Aquila, impianti sportivi: i soldi ancora non spesi della legge De Matteis e il flop del credito d'imposta "I fondi della legge 41 destinati al Comune dell’Aquila e alle diverse associazioni sono stati appena ripristinati in bilancio dalla Giunta regionale. Come avevo detto nel dicembre scorso si ... La data ufficiale non è stata ancora decisa. Ma ormai la partita del Recovery Plan, su cui si gioca anche la sopravvivenza o meno del Governo, è cominciata e nelle prossime ore ne vedremo gli sviluppi ..."I fondi della legge 41 destinati al Comune dell’Aquila e alle diverse associazioni sono stati appena ripristinati in bilancio dalla Giunta regionale. Come avevo detto nel dicembre scorso si ...