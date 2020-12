Legalizzazione dell’aborto in Argentina: la Camera dice sì, si attende il parere del Senato (Di domenica 13 dicembre 2020) La proposta è stata approvata dopo ben 18 ore di discussione alla Camera: ora spetta al Senato dare parere favorevole o contrario alla bozza di legge sull’interruzione volontaria di gravidanza La Camera dei deputati in Argentina ha approvato il disegno di legge sulla liberalizzazione dell’aborto, che nel Paese è attualmente concesso solo e soltanto nei casi in cui la salute della donna sia pericolo o sia rimasta incinta dopo una violenza sessuale. Una volta storica, che arriva come esito di una lunga battaglia condotta dalle attiviste per i diritti delle donne: a proporla è stato infatti il Presidente dell’Argentina Alberto Fernandez in risposta alle manifestazioni dei movimenti femministi. Questo, però, è solo il primo passo verso la Legalizzazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) La proposta è stata approvata dopo ben 18 ore di discussione alla: ora spetta aldarefavorevole o contrario alla bozza di legge sull’interruzione volontaria di gravidanza Ladei deputati inha approvato il disegno di legge sulla liberalizzazione, che nel Paese è attualmente concesso solo e soltanto nei casi in cui la salute della donna sia pericolo o sia rimasta incinta dopo una violenza sessuale. Una volta storica, che arriva come esito di una lunga battaglia condotta dalle attiviste per i diritti delle donne: a proporla è stato infatti il Presidente dell’Alberto Fernandez in risposta alle manifestazioni dei movimenti femministi. Questo, però, è solo il primo passo verso la...

Blackmb7passi : Votazione favorevole sul progetto per la legalizzazione dell'aborto. Ora si aspetta il suo trattamento al Senato. F… - AmericalatinaAI : #Argentina verso la legalizzazione dell'aborto. - LesbicaModerna : Argentina, 11 Dicembre: Manifestazioni per la legalizzazione dell'#aborto. Il 29 Dicembre ci sarà il voto definitiv… - NteAdel : @ParoleCristiane Sa, di questi tempi è difficile capire dove sta la verità. Mi sento di dirle solo questo: lottare… - Profilo3Marco : RT @ceciliadelia: Con il voto della Camera finalmente in Argentina un passo verso la legalizzazione dell’aborto, la fine della clandestinit… -

