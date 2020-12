Lecco | Andrea Oriana re del lago Titicaca | ha nuotato per 5 ore e 11 minuti FOTO E

(Di domenica 13 dicembre 2020), 13 dicembre 2020 - Ilre leccheseè diventato il re del, ilal confine tra Perù e Bolivia considerato l'Everest delle acque per le sue condizioni ...

lecco_notizie : Basket SerieB. Andrea Ambrosetti è un nuovo giocatore di Olginate -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco Andrea

Il Giorno

Il record precedente era di 3 ore e 49 minuti e fu stabilito 28 anni fa, ma per compiere la traversata il lecchese dovrà nuotare oltre 40 ore ...Lecco, Andrea Oriana re del lago Titicaca: ha nuotato per 5 ore e 11 minuti a 4mila metri Il record precedente era di 3 ore e 49 minuti e fu stabilito 28 anni fa, ma per compiere la traversata il ...