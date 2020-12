Le tempistiche del vaccino anti-Covid 19 dividono il mondo (Di domenica 13 dicembre 2020) Le campagne di vaccinazione di massa contro il Covid-19 dovrebbero riuscire, nel giro di alcuni mesi, a contenere la pandemia ed a riportare almeno una parte del mondo verso la normalità. L’avvio delle operazioni di immunizzazione è legato all’autorizzazione data dagli enti regolatori dei farmaci nazionali o sovranazionali alla somministrazione dei vaccini. Non tutti gli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 13 dicembre 2020) Le campagne di vaccinazione di massa contro il-19 dovrebbero riuscire, nel giro di alcuni mesi, a contenere la pandemia ed a riportare almeno una parte delverso la normalità. L’avvio delle operazioni di immunizzazione è legato all’autorizzazione data dagli enti regolatori dei farmaci nazionali o sovranazionali alla somministrazione dei vaccini. Non tutti gli InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : tempistiche del A Genova in calo i prezzi e le tempistiche per vendere casa MutuiOnline.it Anche l’esercito francese caccia Mila da scuola per paura di attentati islamici

Nella Francia che ciancia di "islam repubblicano" i militari scaricano la sedicenne che si è attirata minacce di morte e stupro da migliaia di musulmani. «Codardi», tuona il padre ...

Ribadiamo: Lupi è il miglior candidato per Milano

Lupi ha negoziato sulle unioni civili, quindi non va bene. Lettera (con risposta) sull'idea che il leader di Nci corra per la poltrona a sindaco ...

