Lazio, la difesa traballa: mai tanti gol subiti in avvio di campionato (Di domenica 13 dicembre 2020) 19 gol subiti dalla Lazio. Un dato impietoso che non si registrava dalla stagione 1992/1993: Inzaghi dovrà correre ai ripari La Lazio deve correre ai ripari in difesa. Il reparto arretrato è stato – almeno nelle stagioni recenti – sempre una garanzia per la squadra di Inzaghi, adesso sembra esserne il punto debole. Con le reti di ieri, incassate contro il Verona, la squadra è arrivata a quota 19 gol subiti (10 in più degli scaligeri): un dato così non si registrava dalla stagione 1992/1993.

