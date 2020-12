Latina, da 16 persone ammesse nel negozio a…50: scatta la sanzione (Di domenica 13 dicembre 2020) La titolare di un negozio in pieno centro a Latina ha deciso autonomamente di incrementare la capienza al pubblico e per questo è stato sanzionato. E’ successo nella giornata di ieri quando, la Divisione di Polizia Amministrativa, ha svolto degli specifici controlli svolti finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni governative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. I fatti Gli agenti infatti hanno rilevato una notevole affluenza di clienti, eccessiva rispetto alle dimensioni del locale, sebbene fossero presenti anche tre addetti per disciplinare gli accessi. Gli avventori infatti non potevano disporre del necessario distanziamento personale, come previsto dalla normativa, ed erano troppo vicini tra di loro. Chieste spiegazioni alla titolare, la stessa ha riferito che la sua direzione generale aveva ritenuto corretto innalzare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) La titolare di unin pieno centro aha deciso autonomamente di incrementare la capienza al pubblico e per questo è stato sanzionato. E’ successo nella giornata di ieri quando, la Divisione di Polizia Amministrativa, ha svolto degli specifici controlli svolti finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni governative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. I fatti Gli agenti infatti hanno rilevato una notevole affluenza di clienti, eccessiva rispetto alle dimensioni del locale, sebbene fossero presenti anche tre addetti per disciplinare gli accessi. Gli avventori infatti non potevano disporre del necessario distanziamento personale, come previsto dalla normativa, ed erano troppo vicini tra di loro. Chieste spiegazioni alla titolare, la stessa ha riferito che la sua direzione generale aveva ritenuto corretto innalzare il ...

