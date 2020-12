L' annuncio hot di Gemma Galgani | Abbiamo fatto l' amore

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Novella Toloni La dama di Uomini e Donne ha svelato di aver trascorso una notte di passione con Maurizio, il corteggiatore che frequenta da alcune settimane Le prossime puntate di Uomini e Donne regaleranno non pochi colpi di scena ai telespettatori. Primo tra tutti l'della notte d'cheha trascorso con il cavaliere 50enne, che la dama torinese frequenta da tempo dentro e fuori gli studi del programma. L'indiscrezione è emersa dal sito di gossip "Il vicolo delle news", che ha svelato il contenuto delle registrazioni del 12 dicembre che andranno in onda nel corso della prossima settimana. Che trae Maurizio Guerci ci fosse un gran feeling il pubblico di Uomini e Donne lo aveva capito sin dall'ingresso in studio del cavaliere ...