L'allarme del premier bavarese: ''Bergamo è più vicina di quanto non si creda''

Loro lo hanno capito e per muoversi non aspettano il corteo di camion militari con le bare. ''La situazione del coronavirus è fuori controllo''. Lo ha detto il premier bavarese Markus Soeder, ...

Ultime Notizie dalla rete : allarme del Carceri: 50 positivi a Bologna, allarme del Garante Agenzia ANSA Roma, follia per strada, è allarme giovani Ancora una maxi-rissa tra giovanissimi nel centro di Roma. Dopo il mega assembramento di sabato scorso sfociato in calci e pugni al Pincio (su cui ancora di indaga) ieri il copione si è replicato. A V ... Carbonia. Scomparso nel fiume, ma per i Vigili del fuoco è un falso allarme Stop alle ricerche del presunto scomparso nel fiume Santu Milanu, a Carbonia. Secondo i Vigili del fuoco, in perlustrazione della zona anche questa mattina, si sarebbe trattato di un falso allarme. Gl ... Ancora una maxi-rissa tra giovanissimi nel centro di Roma. Dopo il mega assembramento di sabato scorso sfociato in calci e pugni al Pincio (su cui ancora di indaga) ieri il copione si è replicato. A V ...Stop alle ricerche del presunto scomparso nel fiume Santu Milanu, a Carbonia. Secondo i Vigili del fuoco, in perlustrazione della zona anche questa mattina, si sarebbe trattato di un falso allarme. Gl ...