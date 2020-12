La virologa Gismondo al convegno dell’ultradestra tedesca: “I dati sul Covid in Italia sono falsi” (Di domenica 13 dicembre 2020) La virologa Gismondo al convegno dell’ultradestra tedesca: “dati sul Covid falsi” I dati del governo Italiano sul Covid che vengono resi noti quotidianamente “sono falsi” e in Italia “solo dieci” pazienti sono morti “di” coronavirus, mentre gli altri hanno perso la vita “con” la malattia: è quanto affermava a inizio estate scorsa la virologa Maria Rita Gismondo a margine di un convegno al Bundestag dell’ultradestra tedesca, l’Afd, Alternative fuer Deutschland. A portare alla luce le singolari dichiarazioni dell’esperta, direttrice del Laboratorio di ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Laal: “suldel governono sulche vengono resi noti quotidianamente “e in“solo dieci” pazientimorti “di” coronavirus, mentre gli altri hanno perso la vita “con” la malattia: è quanto affermava a inizio estate scorsa laMaria Ritaa margine di unal Bundestag, l’Afd, Alternative fuer Deutschland. A portare alla luce le singolari dichiarazioni dell’esperta, direttrice del Laboratorio di ...

