La vera storia del cono gelato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020) Alzi la mano chi non ha mai mangiato un. Impossibile, vero? Ilè un’istituzione, salvavita in estate, ma piacevole anche in inverno. Ilinvece, è un pratico contenitore commestibile, fatto di cialda di wafer o di biscotto, e rende ilda passeggio una delle scuse più belle per incontrare un amico. Sebbene tutti ne mangiamo a volontà, sappiamo qual è la sua? Chi l’ha inventato, e come ha avuto questa idea geniale? Scopriamolo nel Metropolitan Today di oggi. Il, per sua natura, ha vita breve. Per questo, per poter essere consumato comodamente, deve stare su un supporto. Si narra che proprio in Italia nacquero i primi gelati confezionati in ostie di pane, e che già ai tempi di Caterina de Medici la ...