La truffa dei vaccini già in vendita sul web. Dilaga il mercato nero delle cure anti-Covid

(Di domenica 13 dicembre 2020) La pandemia si sta rivelando un business illecito in grande crescita sulla Rete: una società toscana dà la caccia ai criminali Si possono acquistare decine di prodotti fasulli al dettaglio e all'...

Magamag76377872 : RT @jabbaTM: Una Ragazzina fa dei balletti scemi ha 100.000.000 di Followers su #TikTok ... E noi cerchiamo di spiegare che il MES è una tr… - MirizziP : RT @jabbaTM: Una Ragazzina fa dei balletti scemi ha 100.000.000 di Followers su #TikTok ... E noi cerchiamo di spiegare che il MES è una tr… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: ??Truffa dei barboncini online: i furfanti della rete colpiscono ancora?? Scopri QUI cosa è successo?? - Enzo_Pappalardo : RT @jabbaTM: Una Ragazzina fa dei balletti scemi ha 100.000.000 di Followers su #TikTok ... E noi cerchiamo di spiegare che il MES è una tr… - GianpaoloZatti : RT @jabbaTM: Una Ragazzina fa dei balletti scemi ha 100.000.000 di Followers su #TikTok ... E noi cerchiamo di spiegare che il MES è una tr… -

Ultime Notizie dalla rete : truffa dei

QUOTIDIANO.NET

Da Bagnoli Futura a Invitalia, dagli enti locali ai ministeri, passando per i commissari straordinari. Si fa prima (ma si fallisce) a dire chi non ha responsabilità nella storia dell’ex area Italsider ...La pandemia si sta rivelando un business illecito in grande crescita sulla Rete: una società toscana dà la caccia ai criminali Si possono acquistare decine di prodotti fasulli al dettaglio e all’ingro ...