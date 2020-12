La storia e la carriera di Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore (Di domenica 13 dicembre 2020) Classe 1966, Aldo Cazzullo è nato il 17 settembre ed è del segno della vergine. Il padre è un bancario, mentre la mamma è socia di una ditta che produceva etichette di vini. Fin da piccolo ha sempre nutrito una grande passione per la scrittura e per il mondo del giornalismo, e alla fine è riuscito a realizzare i suoi sogni. Sono tantissimi i personaggi che sono passati sotto la sua penna, e che ha intervistato, come: Bill Gates, Steven Spielberg, Keith Richards e ancora Jacques Le Goff, Don De Lillo e Daniel Day Lewis, giusto per citarne alcuni. Nato a Alba, Aldo Cazzullo ha iniziato la sua carriera proprio come praticante presso La Stampa, nel 1988 anno in cui decide anche di trasferirsi a Roma. Proprio questi sono gli anni della sua formazione professionale. Per ben 15 anni, infatti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Classe 1966,è nato il 17 settembre ed è del segno della vergine. Il padre è un bancario, mentre la mamma è socia di una ditta che produceva etichette di vini. Fin da piccolo ha sempre nutrito una grande passione per la scrittura e per il mondo del giornalismo, e alla fine è riuscito a realizzare i suoi sogni. Sono tantissimi i personaggi che sono passati sotto la sua penna, e che ha intervistato, come: Bill Gates, Steven Spielberg, Keith Richards e ancora Jacques Le Goff, Don De Lillo e Daniel Day Lewis, giusto per citarne alcuni. Nato a Alba,ha iniziato la suaproprio come praticante presso La Stampa, nel 1988 anno in cui decide anche di trasferirsi a Roma. Proprio questi sono gli anni della sua formazione professionale. Per ben 15 anni, infatti, ...

degiorgiod : RT @carloalberto: La storia infinita dei manettari si ripete, con l’ennesima vittima incolpevole. La responsabilità non è di magistrati inc… - tazio_c : @FarAlessandro @PaulLamanski Considerato che c'è un PDC che ha preso lo 0% la tua osservazione è semplicemente incr… - Gianlu_Sir : @DanBeraudo Che storia la sua carriera ?? - d66mned : RT @SCARYM0VIE: uhm? il rispetto qua? non so. mi metto a piangere per certe cose e allora sono un infantile? se reggi bene certi contenuti… - TennisWorldit : Quando gli infortuni condizionano la carriera: la storia di Petra Cetkovska -