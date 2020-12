La proposta di Di Maio: «Triangolare della pace tra Italia, Inghilterra e Argentina al Maradona» (Di domenica 13 dicembre 2020) Luigi Di Maio ha parlato durante 90° minuto proponendo un Triangolare tra Italia, Argentina e Inghilterra da disputare al Maradona Luigi Di Maio ha parlato durante 90° minuto. Queste le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Maradona – «Potremmo far giocare un Triangolare della pace tra Argentina Inghilterra e Italia allo stadio Maradona nei prossimi mesi. Quella partita fu molto sentita all’epoca e rigiocarla può testimoniare che lo sport può fare anche delle azioni diplomatiche». STADIO OLIMPICO A PAOLO ROSSI – «Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi mi sembra una cosa bellissima. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Luigi Diha parlato durante 90° minuto proponendo untrada disputare alLuigi Diha parlato durante 90° minuto. Queste le parole del Ministro degli affari esteri ecooperazione internazionale.– «Potremmo far giocare untraallo stadionei prossimi mesi. Quella partita fu molto sentita all’epoca e rigiocarla può testimoniare che lo sport può fare anche delle azioni diplomatiche». STADIO OLIMPICO A PAOLO ROSSI – «Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi mi sembra una cosa bellissima. ...

