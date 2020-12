La primula come simbolo della campagna anticovid (Di domenica 13 dicembre 2020) Sarà un fiore il simbolo della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in Italia. Lo ha presentato il commissario straordinario Domenico Arcuri che ha annunciato: " per il vaccino si comincia ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 dicembre 2020) Sarà un fiore ildi vaccinazione contro il Coronavirus in Italia. Lo ha presentato il commissario straordinario Domenico Arcuri che ha annunciato: " per il vaccino si comincia ...

SkyTG24 : Il Commissario per l'emergenza #coronavirus Domenico #Arcuri ha presentato la campagna di vaccinazione anti-… - paoketta : @Adnkronos Ma veramente vogliamo spendere i soldi degli italiani in un momento di crisi pandemica come questa per c… - blusky4070 : @dietnam Non abbiamo la minima idea di quando, quanti e come arriveranno i vaccini in Italia però sappiamo che i pa… - Milli19751 : RT @SkyTG24: Il Commissario per l'emergenza #coronavirus Domenico #Arcuri ha presentato la campagna di vaccinazione anti-#Covid19. Il simbo… - _giulia2004 : RT @valy_s: Una primula come simbolo della campagna di vaccinazione contro il #Covid19 con tanto di gazebo a forma di fiore.. disegnata da… -