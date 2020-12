La moglie di Paolo Rossi: «L’hanno infangato nel giorno in cui tutta l’Italia lo piangeva» (Di domenica 13 dicembre 2020) «Non ho neppure la forza di parlare. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti. E non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva». Sono le parole di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi. Ha parlato con il Qn – Quotidiano Nazionale, commentando il furto dei ladri. Il furto nella villa dell’eroe del Mundial ’82 mentre si tenevano i funerali a Vicenza ha scatenato tanta rabbia. Il rientro della moglie di Paolo Rossi Il furto è stato scoperto ieri sera dopo le 19. A quell’ora, infatti, il custode dell’azienda agricola con agriturismo “Poggio Cennina”, in Valdambra, nel comune di Bucine, è andato a controllare ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) «Non ho neppure la forza di parlare. Non bastava la morte di, non bastava lo stress di queste giornate massacranti. E non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nelin cuiItalia lo». Sono le parole di Federica Cappelletti,di. Ha parlato con il Qn – Quotidiano Nazionale, commentando il furto dei ladri. Il furto nella villa dell’eroe del Mundial ’82 mentre si tenevano i funerali a Vicenza ha scatenato tanta rabbia. Il rientro delladiIl furto è stato scoperto ieri sera dopo le 19. A quell’ora, infatti, il custode dell’azienda agricola con agriturismo “Poggio Cennina”, in Valdambra, nel comune di Bucine, è andato a controllare ...

